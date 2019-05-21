شكرا لقرائتكم خبر عن عاملات منزليات في «مهن صحية» بالرياض.. وأبواب سرية وجرائم غير متوقعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - الرياض:
داهمت الدوريات الأمنية ووزارة الصحة مجمع عيادات أسنان وتجميل شرق مدينة الرياض، يضم مخالفات متعددة، من بينها عدم وجود أطباء، وتشغيل عاملات منزليات في مهنة ممرضات بقسم الجلدية.
ووثّق مقطع فيديو، نشره الإعلامي فيصل العبدالكريم على حسابه في تويتر، وجود بابين سريين داخل المجمع؛ حيث يُدخل أحدهما إلى سكن العاملات المنزليات اللاتي يعملن في الليزر والتقشير والعمليات الجلدية، بينما يوجد خلف الباب الآخر معمل للأسنان غير مرخص، ويعملون فيه أشخاص ليس لديهم ترخيص.
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