انت الان تتابع القبض على «مسؤول السبايا» في داعش بالعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
داعش
تمكنت شرطة محافظة نينوى في العراق من إلقاء القبض على قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي، كان يشغل منصب مسؤول "السبايا" في التنظيم خلال سيطرته على مدينة الموصل شمالي البلاد. وحسب "سكاي نيوز - عربية"، تمكنت شرطة نينوى، بناء على معلومات استخبارية، من إلقاء القبض على "مسؤول السبايا"، الذي عمل أيضا في "وسائل إعلام" كان يستخدمها التنظيم المتطرف في بث ونشر جرائمه بحق الأبرياء. وتم القبض على مسؤول "سبايا" داعش المتحدر من عائلة داعشية معروفة في منطقة حي السماح بالجانب الأيسر لمدينة الموصل، وفقا لبيان الشرطة.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، في وقت سابق الأحد، اعتقال "قيادي في داعش"، بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد. ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيان لوزارة الدفاع، جاء فيه أنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة، قام فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى، بإلقاء القبض على القيادي في عصابات داعش الإرهابية
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، في وقت سابق الأحد، اعتقال "قيادي في داعش"، بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيان لوزارة الدفاع، جاء فيه أنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة، قام فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى، بإلقاء القبض على القيادي في عصابات داعش الإرهابية الملقب بجهاد الأنصاري".
وأول من أمس السبت، أصيب مواطنان عراقيان، إثر انفجار استهدف مركز محافظة نينوي، وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن اعتداء إرهابيا وقع بواسطة دراجة نارية مفخخة "صغيرة الحجم" مركونة في منطقة" الدواسة"، بالجانب الأيمن لمدينة الموصل "مركز محافظة نينوى، شمالي البلاد". (التفاصيل)
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