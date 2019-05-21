مؤسس هواوي: الولايات المتحدة "تسيء تقدير قوة" شركتنا

لجأ مؤسس شركة هواوي رين جينغفي، الثلاثاء، إلى لهجة التحدي للرد على محاولات الولايات المتحدة الحد من الطموحات العالمية لشركته، وقال إن واشنطن "تسيء تقدير قوة" عملاق الاتصالات الصيني، وفقا للعين الإخبارية.

وتحدث رين إلى وسائل إعلام صينية رسمية بعد أيام من إصدار الرئيس دونالد ترامب أوامر تهدف إلى عرقلة أعمال هواوي في الولايات المتحدة، وبعد جهود استمرت أشهرا لترامب لمنع الشركة الصينية من أن تصبح الأولى عالميا في تقنية شبكات اتصالات الجيل الخامس.

وقال رين: "الممارسة الحالية للسياسيين الأمريكيين تسيء تقدير قوتنا"، وفق تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في".

وأضاف: "شبكات هواوي للجيل الخامس لن تتأثر. فيما يتعلق بتقنية الجيل الخامس لن يتمكن الآخرون من اللحاق بهواوي وقد يستغرقهم هذا عامين أو ثلاثة".

وأعلن ترامب، الأسبوع الماضي، "حالة طوارئ وطنية" تمكنه من معاقبة شركات يرى أنها تشكل "خطرا غير مقبول على الأمن القومي للولايات المتحدة"، وهي خطوة يرى محللون أنها تستهدف هواوي بشكل واضح.

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وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية في الوقت نفسه حظرا على تعامل الشركات الأمريكية مع هواوي ونقل التقنية إليها، ثم أرجأت تنفيذ القرار لمدة 90 يوما.

واستهجن رين هذه الخطوة وقال إن بإمكان هواوي صناعة ما تحتاج إليه من شرائح إلكترونية و"لا يمكن عزلها" عن العالم.

وأعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم، تخفيفا مؤقتا لبعض القيود التجارية التي فرضتها الأسبوع الماضي على شركة هواوي الصينية في خطوة سعت إلى الحد من تعطل عمليات الشبكة الحالية وأجهزتها في أنحاء العالم.

وستسمح وزارة التجارة الأمريكية لشركة هواوي تكنولوجيز بشراء مواد أمريكية الصنع لاستمرار عمل الشبكات القائمة وتحديث البرامج الموجودة على أجهزة هواوي.

ولا يزال محظورا على الشركة شراء قطع غيار ومكونات أمريكية لتصنيع منتجات جديدة دون الحصول على موافقات على الترخيص من المرجح رفضها.