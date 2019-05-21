تراجع ربح تاتا موتورز بفعل تضرر مبيعات جاجوار لاند روفر

أعلنت تاتا موتورز عن انخفاض 47% في الربح الفصلي اليوم الإثنين؛ إذ تواجه شركة تصنيع السيارات الهندية مصاعب لبيع سياراتها الفارهة من طراز جاجوار لاند روفر في أسواق رئيسية مثل الصين، كما تضررت من تباطؤ الاقتصاد عموما في سوقها المحلية، وفقا للعين الإخبارية.

وبلغ صافي ربح أكبر مصنع للسيارات في الهند من حيث الإيرادات 11.17 مليار روبية (160.26 مليون دولار) للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس/آذار، وهو الربع الرابع من السنة المالية بالهند، مقارنة مع 21.25 مليار روبية قبل عام عندما تحملت مصاريف غير متكررة قدرها 16.41 مليار روبية.

وانخفضت إيرادات وحدة جاجوار لاند روفر أوتوموتيف المملوكة لها بالكامل 5% إلى 651.46 مليار روبية، وتدر الوحدة أغلب إيرادات تاتا.