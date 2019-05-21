شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى دهسا من قبل مركبة اسرائيلية شرق قلقيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد فلسطينى صباح اليوم الثلاثاء، اثر دهسه من قبل مركبة اسرائيلية على مفرق مستوطنة "كارنى شومرون" فى قرية كفر لاقف شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان، ان المواطن حسن عبد الحفيظ برهم (45 عامًا)، من مدينة قلقيلية استشهد اثر دهسه من قبل مركبة اسرائيلية عن طريق العمد، وتم نقله إلى مشافى نابلس حيث تعرض للدهس بينما كان متوجهًا إلى عمله على الطريق بين قلقيلية ونابلس شمال الضفة المحتلة.

يذكرأن ، استشهد شاب فلسطينى يدعى محمد عبد الجواد زعرب، صباح اليوم الثلاثاء، متأثرا بجروح أصيب بها خلال مسيرات العودة الشهر الماضى، وهى المسيرات التى تقام أسبوعيا على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع.

Advertisements

وكان قد استشهد 307 مواطنين منذ انطلاق مسيرات العودة العام الماضى فيما أصيب أكثر من 17 ألفا.

فى سياق آخر، أدى آلاف المصلين صلاة الفجر برحاب المسجد الأقصى المبارك، فيما قضى عشرات المعتكفين ليلتهم على بواباته بعد طردهم من قبل قوات الاحتلال واعتقال عدد منهم منتصف الليلة الماضية.