شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متفرقة على منطقة مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ، على محافظة الطائف ، شملت الهدا والسيل الكبير والشفا وعشيرة ، كما شملت الأمطار محافظة ميسان ، فيما كانت متوسطة إلى غزيرة على محافظة الجموم .

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