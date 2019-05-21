شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس فى الخليج.. غيوم على السعودية والبحرين وسط توقعات بسقوط أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الطقس فى منطقة الخليج، اليوم الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة، حيث أنه من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية والبحرين طقسا غائما وسط توقعات بسقوط أمطار.

طقس السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران ، جازان، عسير ، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل وأجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة.



وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 38-16 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية تتحول جنوبية شرقية بسرعة 35 -15 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

طقس البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الثلاثاء سيكون مغبراً وغائما جزئياً أحياناً، مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار متفرقة في وقت لاحق، ويكون حسناً خلال الليل.

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الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة، مع هبات قد تصل إلى 30 عقدة أحياناً خلال النهار.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من هبات ريح شديدة السرعة، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام، ويصل إلى 7 أقدام في عرض البحر أثناء الهبات.

درجة الحرارة: العظمى 36 درجة مئوية.. والصغرى 27 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80%.. والصغرى 30%.