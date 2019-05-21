شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية: انعقاد 3 قمم بالمملكة فى رمضان حدث تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "الرياض" أن التوتر بالمنطقة يأتى نتيجة للسياسيات الإيرانية، وأضافت في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( آخر الدواء ) "انعقاد ثلاث قمم في المملكة في وقت متقارب بشهر رمضان المبارك حدث غير عادي بالمرة، بل هو أمر يحدث للمرة الأولى، مما يعطي مؤشراً قوياً أن الأمتين العربية والإسلامية تمران بأوضاع غير عادية، حتى وإن كانت القمة الإسلامية عادية والتي تعقد تحت شعار (قمة مكة.. يداً بيد نحو المستقبل)، ذلك المستقبل الذي نسعى أن تكون فيه أمتنا الإسلامية تتبوأ المكانة اللائقة بها بين الأمم، فهي أمة الرسالة الخالدة التي ارتضاها المولى عز وجل للبشرية جمعاء.

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وأضافت الصحيفة في هذا الوقت الذي نريد العزة والرفعة لأمتنا نجد أن هناك من يطعن تلك الأمة في ظهرها، وهو محسوب عليها، نجد إيران وأذنابها يحاولون محاولات بائسة لاستهداف قبلة المسلمين في مكة المكرمة عبر الصواريخ العبثية التي يطلقونها مستهدفين بيت الله الحرام، وهذه ليست المرة الأولى التي يفعلون فيها فعلتهم الشنعاء تلك، بل سبقتها مرات ومرات؛ مما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن إيران وأذنابها أشد خطراً على الأمة الإسلامية أكثر من أعدائها المفترضين، فهم محسوبون على الإسلام، وهم ليسوا منه في شيء، بل يحاولون تقويض أركانه من داخله ويمثلون على الأمة الإسلامية خطراً ليس بعده خطر.

وختمت صحيفة الرياض، الأجواء المتوترة التي تعيشها منطقة الخليج إنما هي نتاج للسياسات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها ومكتسباتها، إذاً لا بد من مواجهة تلك السياسات حتى ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة؛ صحيح أننا لا نريد الحرب التي لا منتصر فيها، ولكن أيضاً لا نريد أن نكون معرضين دائماً للتهديدات الإيرانية وتهديدات أتباع طهران دون أن نواجهها ونواجههم بحزم سياسي واقتصادي، وإن لم يستجيبوا فآخر الدواء "الكي".