شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يواصل تقدمه الميدانى بمحافظة صعدة شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات الجيش اليمني اليوم الثلاثاء، عن تواصل تقدمها الميداني بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في مديرية الحشوة بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي أقصى شمال البلاد. ونقلت قناة ( العربية الحدث) الإخبارية عن قائد اللواء التاسع حرس حدود العميد محمد العملسي قوله، "إن قوات الجيش حققت تقدما نوعيا في مديرية الحشوة وسط انهيار في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية،وأنه تمت السيطرة على جبال النهدين وسمر والذيبة الواقعة بالقرب من مركز مديرية الحشوة".

وأشار القائد اليمني إلى أن المعارك أسفرت عن تكبيد الميليشيا خسائر كبيرة، ولقي العشرات مصرعهم وأصيب آخرون.

يذكر أن الجيش اليمني مدعوما من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، يخوض عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

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