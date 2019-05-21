شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا وسوريا يجريان مناورات عسكرية فى منطقة الجولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت عناصر عسكرية سورية وأفراد من الشرطة العسكرية الروسية بحضور فلاديمير إيفانوفسكي، رئيس دائرة الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع الروسية مناورات في منطقة الجولان حيث تتواجد الشرطة العسكرية الروسية منذ 2017 بعدما حرر الجيش السوري المنطقة من سيطرة المتطرفين.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بإصلاح الدمار الذي خلفه المتطرفون خصوصا في قطاع الكهرباء والماء، وحسب معلومات السلطة المحلية فإن المتطرفين دمروا 45 في المائة من شبكة الكهرباء وحوالي نصف مرافق إمداد المنطقة بالماء.

كما أن الشرطة العسكرية الروسية هيأت الظروف المناسبة لعودة القوات الأممية لحفظ السلام إلى الجولان.

وقال فلاديمير ايفانوفسكي للصحفيين في وقت سابق، إن الشرطة العسكرية الروسية متواجدة الآن في منطقة مرتفعات الجولان على خط برافو، على الجانب السوري الشرقي، حيث تم إنشاء ستة مراكز مراقبة منذ نهاية العام الماضي.

وأضاف: "هيأنا الظروف حتى تتمكن القوات الأممية من نشر نقاطها والبدء في تنفيذ المهام الموكلة إليها والمعلقة منذ 2013 على خط برافو".