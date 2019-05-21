الجيش الإسرائيلي يوسّع منطقة الصيد في غزة إلى 15 ميلا

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365
أعلن الجيش الإسرئيلي، صباح الثلاثاء، توسيع منطقة الصيد في قطاع غزة لمسافة 15 ميلا، بعد أن كانت 6 أميال فقط.
وقال الجيش في بيان أرسل نسخة منه إلى الخليج 365، إنه "تم صباح اليوم توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة لمسافة أقصاها 15 ميلًا بحريًا".
وكان الجيش الإسرائيلي قد سمح في الماضي بالصيد لمسافات متفاوتة، لكنه عادةً ما يقوم بمضايقات في هذا المجال.
وقالت وسائل إعلام عبرية وفلسطينية إن توسيع منطقة الصيد يأتي في إطار تفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية التي تمت برعاية مصرية وأممية.
لكن الجيش قال في بيانه إن هذه الخطوة "تأتي في إطار السياسة المدنية لمنع تدهور الحالة الإنسانية في قطاع غزة".
واعتبر أن تطبيقها "مشروط بالتزام الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة بالتفاهمات، حيث لن يسمح بخرق المسافات التي تم التوافق عليها، وسيتم معاملة أي خرق من قبل قوات الأمن".
وتفرض إسرائيل منذ نحو 12 عامًا حصارا بريًا وبحريًا وجويًا مشددًا على قطاع غزة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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