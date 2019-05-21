طرحت شركة جاك الصينية سيارتها "iEVS4" الكروس أوفر الكهربائية بهيكل شبيه جدا لسيارة كيا سبورتاج 2019، ما يجعل المركبة الصينية منافسة بقوة لنظيرتها الكورية خلال الفترة المقبلة بالأسواق العالمية، وفقا للعين الإخبارية. وفقا لما نشر على موقع الشركة الصينية الرسمي، فإن "iEVS4" مزودة ببطارية سعتها 66 كيلو واط، يتم شحنها في نصف ساعة، وتستطيع السيارة قطع مساقة 500 كم بالشحنة الواحدة. وقوة محرك "iEVS4" الكهربائي يعمل بعزم 190 حصانا، بالإضافة إلى علبة سرعة أوتوماتيكية على 8 مراحل، ونظام دفع رباعي، وخيار مميز للركن دون سائق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جاك الصينية تطرح سيارة كهربائية مثيلة لكيا سبورتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.