أمريكا تؤجل تطبيق حظر التعامل مع "هواوي" لمدة 3 أشهر

أعلنت واشنطن، الإثنين، تأجيل بدء تطبيق الحظر على تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى شركة هواوي الصينية العملاقة حتى منتصف أغسطس/آب المقبل، مشيرةً إلى الحاجة لإفساح المجال أمام تحديثات البرامج والتزامات أخرى متعلّقة بالعقود، وفقا للعين الإخبارية.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، في بيان، إنّ التأجيل لا يحتاج إلى تعديل الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب بالاستناد إلى الخطر الذي تشكله الشركة على الأمن القومي، وهو إجراء له تداعيات كبيرة على شركات التكنولوجيا الصينية والأمريكية على حدّ سواء.

وأضاف البيان أنّ السلطات لن تطبّق الحظر لمدة 90 يوماً لإعطاء هواوي وشركائها الوقت "للمحافظة على الشبكات والمعدات الموجودة والعاملة حالياً ودعمها، بما في ذلك التحديثات على الأنظمة الخاضعة للعقود والاتفاقات القانونية الملزمة والموقّعة قبل 16 مايو/أيار 2019 ضمنا".

وقررت شركة جوجل الأمريكية إيقاف وصول تحديثات أمنية لنظام التشغيل أندرويد إلى هواتف هواوي صاحبة ثاني أكبر مبيعات الهواتف الذكية في العالم، بسبب إدراج الرئيس الأمريكي دونالدو ترامب شركة هواوي في القائمة السوداء لأنها تشكل خطرا على أمن الولايات المتحدة.

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وفي بيان لها، قالت الشركة الصينية هواوي إنها ستواصل تقديم تحديثات أمنية لنظام تشغيل أندرويد في هواتفها الذكية مع استمرار بيع الهواتف.

وأعلنت هواوي أنها ستقوم بتطوير نظام آمن للبرامج في جميع هواتفها الذكية حول العالم، وستقدم الدعم أيضا لهواتف Honor، وهي شركة هواتف ذكية تمتلكها هواوي.

وأوضحت هواوي أنها تخطط لإطلاق هاتف Honor 20 كما هو مخطط في مؤتمر بمدينة لندن اليوم.