انت الان تتابع السعودية تودع 250 مليون دولار ببنك السودان المركزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- أرشيفية

أودعت وزارة المالية السعودية، مبلغ (937.500.000) تسعمائة وسبعة وثلاثين مليون وخمسمائة ألف ريال، أى ما يعادل مبلغ مائتين وخمسين مليون دولار أمريكي، لحساب البنك المركزي السوداني، وذلك ضمن خطوات الاتفاق بين المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، على تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للأشقاء في السودان، بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار أمريكي، مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي للسودان.

كانت السعودية والإمارات أعلنتا يوم 21 أبريل الماضي، على اعتزامهما إيداع مبلغ 500 مليون دولار أمريكي بالبنك المركزى السوداني، لدعم استقرار السودان، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وصرف المبلغ المتبقي لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، تشمل الغذاء