شاهد.. القمر الصناعي المصري يلتقط أول فيديو للكرة الأرضية بتقنية "4K"

التقط القمر الصناعي المصري أول فيديو شديد الوضوح للكرة الأرضية باستخدام تقنية 4k.
وذكرت شركة "سين" البريطانية لتصنيع أنظمة الفيديو والتي صنعت الكاميرات للقمر الصناعي أن القمر أثبت نجاح نظام الفيديو الذي يستخدم تقنية "4K"، موضحة أن الفيديو الذي التقطه القمر المصري للأرض هو الأول من نوعه بالعالم الذي يبث فيديو للأرض بدقة كبيرة من مركبة فضائية.
ويوضح الفيديو صورة للكرة الأرضية بوضوح شديد، ويظهر فيه البحر الأحمر والمتوسط بدقة كبيرة.
ويمتلك القمر الصناعي المصري نظاما يتكون من 6 كاميرات فيديو، اثنتان منها محمولتان ومتنقلتان، إضافة إلى جهاز كمبيوتر يتحكم في الكاميرات ويعالج الفيديوهات.
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