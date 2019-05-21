منتخب_المملكة للكيك بوكسينغ يحقق #البرونزية

صحيفة الخليج الإلكترونية حقق لاعب المنتخب السعودي للكيك بوكسينغ يوسف الحربي الميدالية البرونزية في وزن أقل من 54 كجم في بطولة العالم للكيك بوكسينغ التي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست .

وحقق أيضا زميله اللاعب فهد الصامطي الميدالية البرونزية في وزن أقل من 60 كجم في نفس البطولة .

من جهته عبر رئيس الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع عبدالعزيز جليدان عن سعادته بتحقيق الميداليتين البرونزيتين ومنافسة المنتخبات العالمية التي شاركت في البطولة الدولية، مؤكداً على أن المملكة تملك مواهب قادرة على الظهور بمستوى مشرف في جميع المحافل الدولية ورفع علم المملكة، وتقديم صورة مشرفة للرياضة السعودية، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، على ما يحظى به الاتحاد من دعم ومتابعة مستمرة .

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