ريال_مدريد يجدد تعاقده مع #توني_كروس

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أعلن نادي ريال مدريد، عن تمديد تعاقده مع لاعب الوسط الألماني توني كروس حتى 30 يونيو 2023.
وكشفت صحيفة “ماركا” أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل العقد الجديد في المؤتمر الصحفي أمام وسائل الإعلام بملعب سانتياجو برنابيو.
يذكر أن زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، كشف عن رغبته في استمرار لاعبه الألماني، من أجل الاستفادة من خدماته في الموسم الجديد.
وانتقل كروس إلى ريال مدريد في صيف 2014، قادما من بايرن ميونيخ، حيث حصل مع الملكي على 12 لقب من بينها 3 دوري أبطال.
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