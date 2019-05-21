رسميا .. الإعلان عن حكم نهائي #كأس_ملك_إسبانيا بين #برشلونة و #فالنسيا

أعلن الاتحاد الإسباني، رسميا عن حكم مباراة نهائي كأس الملك، والتي ستجمع برشلونة أمام فالنسيا، السبت المقبل على ملعب بينتو فيامارين الخاص بنادي ريال بيتيس.

وكلف الاتحاد الإسباني، الحكم ألبيرتو أونديانو مالينكو، بإدارة مباراة النهائي بين برشلونة وفالنسيا والمقرر إقامتها 25 مايو المقبل.

يذكر أن الحكم تولى إدارة مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام ريال بيتس والتي خسرها في ملعب سانتياجو برنابيو بهدفين نظيفين، وحصل على هدية تذكارية من بيريز رئيس النادي الملكي.

وتسببت الخسارة التي تعرض لها ريال مدريد، في زيادة فارق النقاط مع برشلونة بالليجا إلى 19 نقطة، ليصبح رقما قياسيا، كأكبر فارق تاريخي بين الفريقين.