“#الانضباط” تعلن قرارها في احتجاج الموسم

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارها النهائي بشأن احتجاج نادي القادسية، ضد مشاركة مسعود بخيت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من نمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واحتج القادسية، على مشاركة مسعود بخيت مع الحزم، بحجة حصوله على 3 كروت صفراء، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، وساهمت في هبوط الأول بشكل مباشر إلى الدرجة الأولى، وخوض الثاني، التصفيات النهائية للهبوط والصعود.
ورفضت “الانضباط”، احتجاج القادسية، مؤكدة على أن مشاركة بخيت مع الحزم، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، نظامية.
وأوضحت اللجنة، أن بخيت، استنفذ عوبة الإيقاف، في الجولة العشرون، بعد أن حصل على 3 كروت صفراء، في الجولات الثانية والثامنة عشر والتاسعة عشر.
جدير بالذكر أن قبول الاحتجاج، كان من شأنه أن يغير من حسابات الهبوط المباشر، لأن وقتها كان سيحتسب نتيجة المباراة للقادسية، ويتساوى في النقاط مع الحزم، وستكون المواجهات المباشرة لمصلحة الاول.
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