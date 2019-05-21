شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: استهداف الحوثيين لمكة وجدة انتهاك خطير واستفزاز لمشاعر المسلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مجلس الشورى البحرينى، عن إدانته الشديدة واستنكاره لقيام "المليشيات الانقلابية الحوثية الخارجة عن القانون والشرعية فى اليمن"، بإطلاق صاروخين باليستيين تجاه مكة المكرمة، ومدينة جدة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن مجلس الشورى البحرينى قوله إن "هذا العمل الإرهابى يعد خروجا وانتهاكا خطيرا لحرمة المقدسات، واستفزازا لمشاعر المسلمين فى كل أنحاء العالم، وهى ممارسة خارجة عن كل المعايير والأخلاق الإنسانية التى تعرفها الشعوب العربية والإسلامية".

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وشجب المجلس هذا العمل المشين، داعيا البرلمانات والمجالس التشريعية والمنظمات الأهلية فى البلاد العربية والإسلامية والدولية إلى اتخاذ موقف ضد هذا العمل الإرهابى الخطير الذى لا يمكن السكوت عنه، كونه يستهدف الأماكن الإسلامية المقدسة ومشاعر المسلمين فى كل أنحاء العالم.

وأعرب مجلس الشورى البحرينى عن مساندته لكافة الإجراءات والخطوات التى تقوم بها قوات التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل بسط الأمن وإعادة السلم لليمن، وتمكين الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادى من القيام بكافة مهامها.