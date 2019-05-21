شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين حاولت استهداف منشأة مدنية فى نجران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى، أن المليشيا الحوثية الإرهابية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية فى مدينة نجران الذى يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات.

وأوضح العقيد المالكى بحسب الوكالة السعودية الرسمية "واس"، أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تواصل تنفيذ الأعمال الإرهابية التى تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمى والدولى، من خلال استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات.

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وحذر العقيد المالكى بأشد العبارات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من مواصلة استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية وكذلك المدنيين وسيكون هناك وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.