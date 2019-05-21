شكرا لقرائتكم خبر عن اختفى منذ أسبوعين.. العثور على سيارة مفقود صحراء الربع الخالي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
عثر فريق إنجاد التطوعي، على مركبة أحد الأشخاص فُقد في صحراء الربع الخالي يوم الرابع من شهر رمضان الحالي، فيما لا تزال عمليات البحث عنه مستمرة.
يُذكر أن فريق إنجاد، كان قد تلقى بلاغاً عن اختفاء شخص يستقل مركبة من نوع (تويوتا جي إكس آر موديل 2016) في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً، وحدد آخر موقع أبراج التُقط لهاتفه المحمول بالقرب من حرض بالربع الخالي.
وتمكنت فرق البحث من العثور على مركبة المفقود أمس الاثنين التي ترجل منها، فيما الخليج 365 فرق الإنقاذ بحثها عنه باستخدام سيارات مجهزة وبمشاركة طيارة شراعية.
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