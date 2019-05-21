تطبيق إلكتروني جديد يمكنه تشخيص أمراض النباتات

ابتكرت طالبة في الولايات المتحدة الأمريكية تطبيقا إلكترونيا يمكنه تشخيص أمراض النباتات.

وكانت الطالبة "شذا مهدي" تعيش في منزل أسرتها في مدينة لورانسفيل بالولايات المتحدة قبل عدة سنوات، عندما لاحظت أن النباتات في حديقة المنزل بدأت تظهر عليها أعراض مرضية.

وحاولت شذا مهدي التعرف على طبيعة هذه الأمراض عن طريق البحث عن صور أمراض النباتات على شبكة الإنترنت ثم مقارنتها بصور النباتات المريضة في حديقتها.

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في الأبحاث العلمية عن مهدي قولها: "لقد أصبحت ماهرة في تشخيص أمراض النباتات بهذه الطريقة، وعندئذ واتتني فكرة أن أقوم بتدريب الكمبيوتر على القيام بالأمر ذاته".

وعكفت شذا مهدي على تطوير تطبيق إلكتروني قادر على تشخيص أمراض النباتات اعتمادًا على قاعدة بيانات تحتوي على صور للنباتات المريضة.