كشفت العديد من التسريبات السابقة أن شركة موزيلا المطورة لمتصفح "فاير فوكس" الشهير، تعمل على متصفح جديد يحمل اسم Fenix، إلا أن أحدث تقرير كشف أن الشركة أطلقت أول إصدار تجريبى من Fenix لعدد محدود من المستخدمين على متجر بلاى ستور.
ووفقا لما نشره موقع stadt الألمانى، فإن هذا المتصفح الجديد يمتيز بالسرعة بفضل تجربة التمرير السلسة، كما يمتلك شريط التنقل فى أسفل الشاشة، الأمر الذى يسهل الوصول إلى القائمة والكتابة فى مواقع ويب جديدة، أما عند الضغط على زر محول علامات التبويب، سيتم نقل المستخدم إلى شاشة نظرة عامة على صفحة البدء المدمجة وعلامة التبويب.
ويمكن للمستخدمين الحصول على هذه النسخة التجريبية من خلال التسجيل فى الإصدار التجريبى من خلال متجر جوجل بلاى، لكى يتمكن المستخدم من تنزيل التطبيق مباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر "موزيلا" تطرح متصفحًا جديدًا يحمل إسم "Fenix" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.