"موزيلا" تطرح متصفحًا جديدًا يحمل إسم "Fenix"

كشفت العديد من التسريبات السابقة أن شركة موزيلا المطورة لمتصفح "فاير فوكس" الشهير، تعمل على متصفح جديد يحمل اسم Fenix، إلا أن أحدث تقرير كشف أن الشركة أطلقت أول إصدار تجريبى من Fenix لعدد محدود من المستخدمين على متجر بلاى ستور.

ووفقا لما نشره موقع stadt الألمانى، فإن هذا المتصفح الجديد يمتيز بالسرعة بفضل تجربة التمرير السلسة، كما يمتلك شريط التنقل فى أسفل الشاشة، الأمر الذى يسهل الوصول إلى القائمة والكتابة فى مواقع ويب جديدة، أما عند الضغط على زر محول علامات التبويب، سيتم نقل المستخدم إلى شاشة نظرة عامة على صفحة البدء المدمجة وعلامة التبويب.

ويمكن للمستخدمين الحصول على هذه النسخة التجريبية من خلال التسجيل فى الإصدار التجريبى من خلال متجر جوجل بلاى، لكى يتمكن المستخدم من تنزيل التطبيق مباشرة.