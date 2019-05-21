21 لاعبا في قائمة #الأخضر استعدادا لـ #مونديال_الشباب

صحيفة الخليج الإلكترونية

أعلن خالد العطوي المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، قائمة الأخضر التي ستشارك في نهائيات كأس العالم للشباب “بولندا 2019”.

وضمت القائمة 21 لاعبًا جاءو كالتالي..

حراسة المرمى: نواف الغامدي، عبد الرحمن الشمري، محمد الدوسري.

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خط الدفاع: سعود عبد الحميد، خليفة الدوسري، نايف الماس، حسان التمبكتي، محمد الشنقيطي، حازم الزهراني.

خط الوسط: فراس الغامدي، حامد الغامدي، تركي العمار، خالد الغنام، منصور البيشي، فرج الغشيان، إبراهيم محنشي، سالم السليم، عبد المحسن القحطاني.

خط الهجوم: يحيى النجعي، فراس البريكان.

ويتواجد منتخب السعودية، في المجموعة الخامسة بمونديال بولندا 2019، إلى جانب كل من فرنسا ومالي وبنما.