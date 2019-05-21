تصريحات نارية لـ #أمير_مرتضى رداً على مدير الكرة بـ #الاهلي_المصري

رد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك على تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكان عبدالحفيظ قد سخر من أمير مرتضى ومن خالد الغندور عقب فوز الاهلي على انبي أمس الخميس بهدفين نظيفين بمنافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب أمير عبر حسابه بفيسبوك:” اسف جداً بقالي فترة مقصر معاك انا عارف بس انا مشغول جداً اليومين دول اول ما اخلص اللي ورايا ان شاء الله هرجع العب معاك تاني و اتسلى عليك ونشوفلك دكتور نفسياً كمان #الرخم”.

وأرفق أمير بتدوينته على فيسبوك صورة لعبدالخفيظ من احدى الصحف تحمل السخرية منه.