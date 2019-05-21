الحزم يهزم #الخليج بهدف دون رد في ذهاب ملحق التأهل لـ #دوري_المحترفين

صحيفة الخليج الإلكترونية حقق نادي الحزم الفوز على ضيفه الخليج بهدف دون رد، في الملحق المؤهل لدوري المحترفين موسم 2019-2020. سجل جون باجوي هدف المباراة الوحيد للحزم من ضربة جزاء في الدقيقة 20 من عمر اللقاء. ويواجه الخليج صاحب المركز الرابع بدوري الدرجة الأولى، نظيره الحزم صاحب المركز الـ 13 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في الملحق المؤهل لدوري المحترفين. ويقام لقاء الإياب على ملعب نادي الخليج يوم الجمعة القادم، على أن يتأهل الفائز من مجموع اللقائين إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.

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