الاتحاد_العربي_لكرة_اليد بالتعاون مع الاتحاد #العراقي ينظم دورة الدراسة الدولية للمدربين

صحيفة الخليج الإلكترونية

ينظم الاتحاد العربي لكرة اليد بالتعاون مع الاتحاد العراقي لكرة اليد – تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة – دورة تدريبية عن الدراسة الدولية للمدربين للحصول علي الرخصة الدولية للمدربين، وذلك في مدينة أربيل العراقية خلال الفترة من 9 حتى 17 يوليو 2019م .

وسيحاضر في الدورة المحاضر الدولي ورئيس لجنة المدربين بالاتحاد العربي عفت رشاد.

وعبّر رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد محمد المنيع عن شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفي على ما يجده الاتحاد العربي من دعم كبير، والموافقة علي إقامة الدراسة الثالثة وسبقتها دراسات بالإسكندرية والدمام وشارك فيها 389 دارسا ، مشيرا إلى أن الدراسة التي ستقام بالعراق تعد الثالثة لتغطية دول الشام، ومن المتوقع إقامة دراسة أخرى بالمغرب العربي وسنعلن عن موعدها قريبا بعد التنسيق مع الدول المنظمة والاتحاد الدولي لكرة اليد.

من جانبه عبر رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد سلام عواد عن سعادته باعتماد إقامة الدراسة بالعراق والترحيب بالأشقاء العرب في بلاد الرافدين إيذانا بعودة النشاط واحتضان البطولات والفعاليات العربية في العراق، وقال : إننا سنضع جميع الإمكانيات المتاحة لإنجاح الدراسات والعمل على راحة أشقائنا العرب والمشاركين في هذا التجمع الذي هو أول بادرة للتعاون مع الاتحاد العربي لكرة اليد تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة اليد.

يذكر أن الدارسين والمجتازين لهذه الدراسات “الرخصة الدولية لتدريب كرة اليد من الاتحاد الدولي” سيتم منحهم «مستوى D» وشهادة تدريب من الاتحاد العربي لكرة اليد، شريطة اجتيازهم للاختبارات النظرية التي ستعقد في نهاية الدراسات ، كما سيتم قبول المرشحين لهذه الدراسة بشرط ألا يقل عمر المرشح عن 18 عاماً، وأن يكون قد مارس لعبة كرة اليد في أي نادٍ، أو أن يكون مدرباً، أو أن يكون من خريجي كليات أو معاهد التربية الرياضية.

وسيكون آخر موعد لإرسال طلب المشاركة بالدراسات يوم 1 يوليو 2019م، حيث يمكن إرسال الطلبات عبر فاكس الاتحاد العراقي أو العربي لكرة اليد أو من خلال البريد الإلكتروني .