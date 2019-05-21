الشباب يعلن جدول استعدادات الفريق للموسم الجديد

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أعلن مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، عن جدول الفريق الأول، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2019-2020.
وتلقى الشباب، ضربة موجعة في ختام موسم 2018-2019، عندما تراجع من المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى المركز الخامس، ويفقد فرصة التأهل إلى أبطال آسيا.
وكشف الشباب، في بيان رسمي له، عن إقامة الفريق الأول لكرة القدم، معسكرًا إعداديًا في المانيا، في الفترة من 21 يوليو وحتى الثامن من أغسطس، استعدادًا للموسم الجديد.
وأوضح النادي، أن المعسكر سوف يتخلله عدد من المباريات الودية، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
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