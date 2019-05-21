أبطال_آسيا| #الهلال ينهي موسم 2018-19 بتعادل إيجابي مع #الدحيل

اختتم نادي الهلال، موسم 2018-2019، بتعادل إيجابي بهدفين لمثلهما بين الهلال، ومستضيفه الدحيل القطري، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال، إلى النقطة 12 في صدارة المجموعة الثالثة، بينما وصل الدحيل، عند النقطة التاسعة، في المركز الثاني، ليصعدا معًا إلى دور الـ16.

ودخل الهلال، المباراة بشكل سيء، وسط سيطرة نسبية من فريق الدحيل، الذي سجل مبكرًا عن طريق نجمه المغربي يوسف العربي، في الدقيقة 15.

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وبعد الهدف، انتفض الهلال بقوة، ونجح في تسجيل هدف التعادل، في الدقيقة 29، عن طريق نجمه الفرنسي بافتيمبي جوميز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).

وفي الشوط الثاني، واصل الهلال، سيطرته على مجريات المباراة، ونجح في تسجيل هدف ثاني عن طريق جوميز أيضًا، في الدقيقة 55.

وأدار لاعبو الهلال، الدقائق المتبقية من المباراة، بهدف الخروج بانتصار معنوي غالي، ولكنهم استقبلوا التعادل، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، عن طريق خالد منير.