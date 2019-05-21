شكرا لقرائتكم البحرين تدين محاولة الحوثيين استهداف مكة وجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - المنامة - «الحياة» | منذ 5 ساعات في 21 مايو 2019 - اخر تحديث في 20 مايو 2019 / 21:58

أعلنت مملكة البحرين استنكارها وإدانتها بشدة إطلاق صاروخين باليستيين من قبل المليشيات الحوثية باتجاه مكة المكرمة، ومدينة جدة في السعودية، مؤكدة أن هذا العمل العدائي الدنيء يعد تجاوزاً خطيراً وانتهاكاً جسيماً لجميع الحرمات والحدود الدينية والإنسانية والأخلاقية واعتداء آثماً على حرمة الأماكن المقدسة واستفزازاً لمشاعر جميع المسلمين.



وأشادت وزارة الخارجية في مملكة البحرين بيقظة وبسالة قوات الدفاع الجوي السعودي وتصديها للصاروخين، مؤكدة أن البحرين كانت وستظل دوما في صف واحد إلى جانب السعودية ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، واستهداف المقدسات الدينية فيها.

وشددت على ضرورة تضافر جهود جميع الدول الإسلامية والمجتمع الدولي بأسره من أجل وقف مثل هذه الاعتداءات الإجرامية ومحاسبة مرتكبيها وكل من يمولهم أو يدعمهم.