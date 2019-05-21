شكرا لقرائتكم عون تلقى دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة الاسلامية وتوافق مع رئيس الحكومة على ان يرأس الحريري وفد لبنان اليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 20 مايو 2019 / 22:42

تلقى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور الدورة الرابعة عشرة لـ"مؤتمر القمة الاسلامية" التي ستعقد في مكة المكرمة في 31 ايار(مايو) الجاري والاول من حزيران (يونيو) المقبل للبحث في اوضاع الامة الاسلامية.



وجاء في رسالة خادم الحرمين: "إنني على ثقة تامة بان مشاركة فخامتكم سيكون لها بالغ الاثر في انجاح هذه القمة، وما تسفر عنه من نتائج، متطلعا الى الترحيب بفخامتكم في بلدكم الثاني المملكة العربية وجاء في رسالة خادم الحرمين: "إنني على ثقة تامة بان مشاركة فخامتكم سيكون لها بالغ الاثر في انجاح هذه القمة، وما تسفر عنه من نتائج، متطلعا الى الترحيب بفخامتكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية ، وداعيا المولى العلي القدير ان تحقق هذه القمة آمال امتنا الاسلامية وشعوبها وتسهم في رفعتها وعلو شأنها". وتشاور عون في شأن دعوة الملك سلمان مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي سيرأس الوفد اللبناني الى القمة في مكة المكرمة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عون تلقى دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة الاسلامية

وتوافق مع رئيس الحكومة على ان يرأس الحريري وفد لبنان اليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.