شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطيران المدنى الإماراتية تنفى شائعة سقوط طائرة فى دبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الهيئة العامة للطيران المدنى بالإمارات، الشائعة التى يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن سقوط طائرة فى دبى، وأكدت أن هذه الأخبار مضللة و لا صحة لها.
وأهابت الهيئة - فى بيان أصدرته الإثنين، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية - بالجمهور عدم تداول هذه الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها المصدر الوحيد لأية معلومات تخص مجال الطيران.
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