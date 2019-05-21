شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطيران المدنى الإماراتية تنفى شائعة سقوط طائرة فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الهيئة العامة للطيران المدنى بالإمارات، الشائعة التى يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن سقوط طائرة فى دبى، وأكدت أن هذه الأخبار مضللة و لا صحة لها.

وأهابت الهيئة - فى بيان أصدرته الإثنين، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية - بالجمهور عدم تداول هذه الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها المصدر الوحيد لأية معلومات تخص مجال الطيران.