شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ أسرة و3 أشخاص احتجزتهم مياه الأمطار في الباحة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن “الدفاع المدني”، أمس الاثنين، إنقاذ أسرة وثلاثة أشخاص، بعد احتجازهم جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة الباحة.

وقال الحساب الرسمي لـ”الدفاع المدني” على “تويتر”: “أخرج مدني المندق أسرة مكونة من خمسة أشخاص، كما أخرج مدني المخواة ثلاثة أشخاص نتيجة الأمطار التي هطلت على منطقة الباحة وصحتهم جيدة”.

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