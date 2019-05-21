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شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ أسرة و3 أشخاص احتجزتهم مياه الأمطار في الباحة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن “الدفاع المدني”، أمس الاثنين، إنقاذ أسرة وثلاثة أشخاص، بعد احتجازهم جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة الباحة.
وقال الحساب الرسمي لـ”الدفاع المدني” على “تويتر”: “أخرج مدني المندق أسرة مكونة من خمسة أشخاص، كما أخرج مدني المخواة ثلاثة أشخاص نتيجة الأمطار التي هطلت على منطقة الباحة وصحتهم جيدة”.
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