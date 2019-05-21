تناويع الإعلام توقع شراكتين بهدف تنمية الشباب السعودي والمجتمع

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وقعت مؤسسة تناويع الإعلام شراكتين بهدف تنمية الشباب السعودي والمجتمع من خلال برنامج ” إعلامك حي “.

ويركز البرنامج على تأهيل عددٍ من منسوبي قسم العلاقات العامة والإعلام العاملين بالقطاع الثالث، وتدريبهم على مهارات التصوير والتصميم والمونتاج بجانب النشر الإلكتروني.

ووقع عن مؤسسة تناويع الإعلام رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يوسف بن سليمان الهاجري، فيما وقع عن الطرف الثاني وهو جمعية التنمية البشرية ” همة ” نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن عبدالعزيز المبارك. وقرر الشريكان انطلاقة البرنامج خلال شهر شوال القادم.

من جهة أخرى، أطلقت ” تناويع الإعلام ” شراكة تنموية في مجال نشر المحتوى الأسري الموجه للأسر من خلال توقيع شراكة ثانية مع أكاديمية الأسرة، ممثلة بعضو مجلس إدارتها الأستاذ عبدالله محمد الجار الله.

وأقامت مؤسسة تناويع الإعلام حفل الإفطار الرمضاني لعام 1440 هجري، حيث جاء الحفل الذي شهد توقيع الاتفاقيتين بمشاركة وحضور الشركاء؛ وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 ومرتكزاتها التي تهدف إلى تنمية الشباب وتأهيلهم. Advertisements

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