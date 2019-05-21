شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد: الحوثي يسلك نهج أبرهة الأشرم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن ميليشيات الحوثي باستهدافها لمكة المكرمة، «تسلك نهج أبرهة الأشرم»، جاء ذلك في تغريدة لسموه في حسابه الرسمي على «تويتر»، وعبر الوسم #الحوثي_يستهدف_كعبة_المسلمين، ودوّن سموه: «الحوثي يسلك نهج أبرهة الأشرم». ويأتي هذا الموقف بعدما اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، فجر أمس، صاروخين باليستيين، الأول فوق الطائف، وكان متجهاً إلى مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة جدة.
وتمكنت منظومات الدفاع الجوي السعودي من اعتراض وتدمير أهداف جوية معادية كانت تحلق على مناطق محظورة بمحافظتي جدة والطائف صباح أمس. وأكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أنه تم التعامل مع تلك الأهداف وفق ما يقتضيه الموقف.
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