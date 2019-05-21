السعودية تعترض صاروخين «باليستيين» حوثيين باتجاه مكة وجدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، فجر أمس الاثنين، صاروخين باليستيين، الأول فوق مدينة الطائف، وكان متجهاً إلى مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة جدة، وفق شهود عيان. وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية، بحسب الفيديوهات المتداولة، من تدمير الصاروخين الباليستيين. وبحسب «العربية نت»، فقد تم تدمير صاروخ باليستي قبل مكة المكرمة بمسافة 60 كم. وأضافت أن شظايا الصاروخ سقطت في وادي جليل الممتد إلى مكة المكرمة، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تحاول الميليشيات استهداف مكة، يذكر أن إجمالي عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيات على السعودية ودمرتها قوات الدفاع الجوي حتى يوم اليوم 227 صاروخاً باليستياً.

ودانت الحكومة اليمنية، على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، محاولة الاستهداف الحوثية لمكة المكرمة. وقال الإرياني على «تويتر»: «ندين ونستنكر بشدة محاولة الاستهداف الصاروخي من قبل ‎الميليشيات الحوثية المدعومة من ‎إيران لمكة المكرمة، والذي تمكنت الدفاعات الجوية ‎السعودية من اعتراضه في سماء ‎الطائف. هذا الهجوم على مهبط الوحي وقبلة المسلمين في هذه الأيام المباركة جريمة إرهابية مكتملة الأركان».

واعتبر الإرياني أن «محاولة الهجوم الحوثي الإرهابية بإيعاز إيراني على مكة المكرمة يكشف عن رغبة نظام الملالي في طهران لإيقاع أكبر قدر من الضحايا بين المدنيين واستفزاز مشاعر الملايين من المسلمين في كافة أرجاء الأرض وتصعيد وتيرة الصراع في المنطقة وجرها لسيناريو لا يحمد عقباه». وأضاف: «كما أن هذا الهجوم يكشف عن سيطرة إيرانية كاملة على القرار داخل ‎الميليشيات الحوثية وتوجيهه لخدمة أجندتها في تصعيد الصراع والتلويح بأوراقها في المنطقة، دون اعتبار للأوضاع السياسية والاقتصادية الحرجة والحالة الإنسانية المتفاقمة في اليمن جراء الانقلاب الذي فجرته هذه الميليشيات».

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي التخريبي الذي استهدف مكة المكرمة ومدينة جدة بتعرضهما إلى صاروخين باليستيين فوق مدينة الطائف، إضافة إلى محطتين لضخ خط أنابيب رئيسي بالمنطقة الشرقية لميناء ينبع في السعودية.

وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، تضامن الكويت مع الأشقاء في السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية وتداعياتها الخطيرة. (وكالات)