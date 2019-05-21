الإمارات تدين الاستهداف الإرهابي لحافلة سياحية في مصر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة سياحية قرب المتحف المصري الكبير غربي القاهرة.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، «إن دولة الإمارات، إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، تؤكد دعمها القوي لجمهورية مصر العربية الشقيقة، ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطرة».

وشددت على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة شعب مصر وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق، مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماماً مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية.

وجددت الوزارة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع من دون تمييز بين دين وعرق، وأياً كان مصدره ومنطلقاته. وأعربت الوزارة عن أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

من جهة أخرى، دانت مملكة البحرين بشدة التفجير الذي استهدف حافلة سياحية قرب المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة، والذي أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، تضامن البحرين التام مع مصر ضد كل صور العنف «والإرهاب»، ووقوفها الدائم معها في كل ما فيه أمنها واستقرارها. وجددت موقفها الراسخ والرافض للعنف والتطرف «والإرهاب» بشتى أشكاله، داعية إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة وتجفيف منابع تمويلها. وأعربت الخارجية البحرينية عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 12 عنصراً إرهابياً ينتمون لما تعرف ب «حركة حسم» خلال تبادل لإطلاق نار. وقالت الداخلية، في بيان بثه التلفزيون المصري أمس، إنه «استكمالاً لجهود الوزارة في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال توجيه ضربات استباقية لعناصرها وإجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني، تفيد بصدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي بالخارج، لعناصر حركة حسم المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة، لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد».

وأضافت أن «عمليات المتابعة رصدت اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية إحدى الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة وكراً لتصنيع العبوات المتفجرة التي يستخدمونها في تنفيذ تلك الأعمال، وبمداهمتها بادرت تلك العناصر بإطلاق النيران تجاه القوات، والتي تعاملت معها على الفور، وهو ما أسفر عن مقتل سبعة من تلك العناصر».

وأشارت إلى العثور بحوزتهم على أربع بنادق آلية، وبندقية خرطوش، وكمية من المواد المتفجرة، والدوائر الكهربائية، والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع. وحسب الوزارة، أكدت المعلومات تواجد عدد من عناصر مجموعة التنفيذ التابعة للجماعة الإرهابية، بأحد الشقق السكنية، بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، استعداداً لتنفيذ عملية عدائية، حيث داهمت القوات الوكر المشار إليه، وتبادلت إطلاق النار مع تلك العناصر، وهو ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص. ولفتت إلى العثور بحوزتهم على خمس بنادق آلية وعبوتين متفجرتين.(وكالات)