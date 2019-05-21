دبي بين أفضل 17 مدينة في جودة الحياة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير



حلّت دبي في المركز الأول إقليمياً، وال17 عالمياً على مؤشر جودة الحياة، الذي يعده مصرف «دويتشه بنك»، اعتماداً على بيانات صادرة عن موقعي: «نامبيو» و«أكسباتستان دوت كوم»، متفوقةً بذلك على مدن مرموقة؛ مثل: برلين واستوكهولم وأوسلو وشيكاغو وبروكسل.

ويتم حساب جودة الحياة اعتماداً على مجموعة من المؤشرات الفرعية؛ منها: القدرة الشرائية للمستهلك، والذي حلت فيه دبي في المركز الرابع، في حين تصدرت المدينة مؤشر السلامة، وجاءت في المركز ال37 على مؤشر الرعاية الصحية، والمركز ال26 في كُلفة المعيشة، والثالث في تكاليف الإسكان.

كما اعتبرت الرواتب الشهرية في دبي من بين الأعلى عالمياً، محتلةً المركز ال14، بمتوسط بلغ 2856 دولاراً؛ وذلك مقارنة مع 2818 دولاراً شهرياً في دبلن، و2795 دولاراً في أمستردام، و2784 دولاراً في فرانكفورت.

ولا تزال الإيجارات في دبي بين الأعلى في العالم؛ حيث استقرت المدينة في المركز ال18. ووفقاً لبيانات «دويتشه بنك» يبلغ متوسط الإيجار الشهري لشقة مكونة من غرفتين في دبي نحو 1576 دولاراً؛ وذلك مقارنة مع هونج كونج التي تصدرت التصنيف ب3685 دولاراً شهرياً، تليها سان فرانسيسكو في المركز الثاني ب3631 دولاراً، ثم نيويورك في المركز الثالث بمتوسط بلغ 2909 دولارات.

وحلّت دبي في المركز الحادي عشر في التصنيف الخاص بالمبالغ القابلة للإنفاق بعد دفع كلفة الإيجار؛ حيث بإمكان فردين توفير 2068 دولاراً شهرياً من المال؛ وذلك مقارنة مع 4710 دولارات في سان فرانسيسكو التي حلت في المركز الأول.