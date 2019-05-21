«جديم البريسم ولا جديد الصوف» تستعيد ملامح دبي القديمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف مركز جمال بن حويرب للدراسات مساء أمس الأول، الباحث التراثي راشد بن هاشم في محاضرة بعنوان «جديم البريسم ولا جديد الصوف»، في أمسية تراثية هي الثانية في برنامجه الرمضاني لهذا العام، وشهدها المستشار والباحث التراثي عبدالله بن جاسم المطيري، ورجل الأعمال سالم الموسى، والدكتور شهاب غانم والدكتور خالد الوزني، المستشار في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. وقدمها الأديب عادل المدفع.

بدأ راشد بن هاشم بالقول إنه اختار هذا العنوان لمحاضرته، كونه من المقتنعين بأن حياة الآباء والأجداد القديمة لا مثيل لها، كونها تمثل الأصالة والعراقة والبساطة والحياة السعيدة، رغم ترف الحياة الحديثة.

استعرض المحاضر مظاهر الحياة في «فريج الشندغة» خلال القرن الماضي،واستعان بصور قديمة لمنطقة الشندغة، وتطرق إلى بناء أول جسر فيها في خمسينات القرن الماضي على أعمدة «بايبات» أحضرت من باكستان. وألقى الضوء على «ممر الغبيبة» الذي انتهى إنشاء المرحلة الأولى منه خلال فترة الخمسينات وبني على جذوع النخل. وتناول بالحديث بيت عبدالقادر فكري، الذي كان يعتبر بمنزلة «مول دبي»، إذ يوجد فيه بعض المطاعم الصغيرة. وتطرق إلى «عبرة الميداف»، وهي عبارة عن قارب صغير يساق بالمجداف من قبل المعبر، وتعتبر وسيلة المواصلات ونقل الركاب الوحيدة بين البرين، دبي وديرة عبر الخور.

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وتحدث بن هاشم عن بعض الكوارث الطبيعية التي ضربت المنطقة آنذاك، وخلفت أضراراً وخسائر لا تنسى، وتطرق إلى التعليم في دبي آنذاك، وقال إنه بدأ بالكتاتيب، إذ يتعلم التلميذ حفظ القرآن وتلاوته، إضافة إلى أخذ دروس في الفقه والحديث، التوحيد والنحو، السيرة والخط العربي، التجويد والإملاء، الاخلاق والسلوك، والمواظبة والحساب. وأوضح أن الكتابة كانت تتم على لوح أسود بدل الدفتر.

وأتى المحاضر على ذكر أوائل المدارس التي تأسست في دبي آنذاك، وهي: مدرسة الفلاح، بناها محمد علي زينل في عام 1951،وتتكون من أربع خيم من سعف النخيل. والمدرسة الأحمدية، وبنيت عام 1952، تلتها «السعيدية» عام 1953، ثم مدرسة الشعب عام 1958.

ولم ينس المحاضر الجانب الترفيهي للأهالي، فتطرق إلى البهلوان أي الرجل القوي الحديدي الذي يتحمل الحجر الكبير على بطنه، وهو نائم أو وهو جالس بوضع الحجر على رجله، ويقوم معاونه بتكسيره بمطرقة كبيرة.