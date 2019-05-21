سلطان يستقبل المهنئين بشهر رمضان الفضيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، مساء أمس، في قصر البديع العامر، التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل، من الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان البلاد، وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، ووفود الدوائر والمؤسسات المحلية.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتلقى صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من كل من الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، وعلي عبدالله الأحمد سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعمر الحصان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، راجين المولى أن يعيدها وأمثالها على الدولة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ على الدولة وشعبها الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- وإخوانه حكام الإمارات.

حضر الاستقبالات الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وعبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.