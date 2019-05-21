توفير موظفين لخدمة المتقاعدين ضرورة لتسريع الإجراءات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أوصى المشاركون في المجلس الرمضاني الذي استضافه الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ودعت إليه الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بأهمية تضافر الجهود بين المؤسسات والجهات والهيئة العامة للمعاشات من أجل التيسير على أصحاب المعاشات، وضرورة نشر التوعية بين تلك الشريحة لتمكينها من الاستفادة من الرقم المجاني للهيئة واستخدام الموقع الإلكتروني للتسجيل في الخدمات الخاصة بها.

شددوا على أهمية توفير موظفين لخدمة المتقاعدين لتسريع إجراءاتهم وتذليل العقبات التي قد تؤدي إلى تأخر صرف المعاشات، وأكدوا أهمية استخدام بصمة الصوت للتعرف إلى أصحاب المعاشات، مما يوفر عليهم الزيارات الدورية للهيئة للتأكد من استمرارهم على قيد الحياة.

وأكد الفريق ضاحي خلفان تميم، أهمية إنهاء العديد من الإجراءات التي تنهك أصحاب المعاشات من بينها الزيارات الدورية للهيئة، حيث يكمن استخدام بصمة الصوت عبر الهاتف للتسهيل على تلك الفئة واختصار جهد زيارتها للهيئة كل عام. وشدد على أهمية النظر إلى التقارير الدورية للموظف على مدار ثلاث سنوات، لإثبات عدم كفاءته كشرط لإحالته للتقاعد بعد نقله وتقييمه من قبل مدير آخر.

وأشاد بالخطوات التي اتخذها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بشأن أصحاب المعاشات ورفع الحد الأدنى لهم والتيسير عليهم.

من جانبه قال محمد سيف الهاملي، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات بالإنابة، إن الهيئة تعمل على أتمتة كافة الخدمات وتسخير إمكانات الفورة التكنولوجية لخدمة تلك الشريحة، مؤكداً أن الهيئة تعمل على دراسة مقترحات قانون المعاشات الاتحادي التي مازالت قيد المناقشة مع الجهات المعنية، حيث يتضمن معالجة مسألة الارتباط بين العمر ومدة الخدمة كشرط للحصول على المعاش التقاعدي.

وفي مداخلة للدكتور محمد مراد عبدالله، مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام لاستشراف المستقبل، أكد أنه على الرغم من قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث يستحق المدير التنفيذي الذي أكمل المدة القانونية والعمر القانوني 100% من الراتب الإجمالي التقاعدي، فإن ما يتم في الوقت الحاضر هو صرف 70% من إجمالي الراتب.

ورد على المداخلة عوني عبيدات المستشار القانوني لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وقال إن هناك خطأ بالفعل ارتكبته الهيئة في ما يخص تحصيل قيمة اشتراك يوازي 100% من قيمة المعاش، بينما يتم صرف 70% كمعاش تقاعدي للمديرين التنفيذيين، ونسعى لمناقشة الأمر وتعديله في القانون الجديد.

وتطرق ممثلو الهيئة العامة للمعاشات إلى أن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 الذي تتولى الهيئة تطبيقه.