عثرت فرق البحث والإنقاذ على 6 قطع من حطام الطائرة، إلى جانب حقيبة تحمل هوية الطيار في القيادة، الكابتن خوسيه نيلسون ياباركون.
وذكرت هيئة الطيران المدني الفلبينية، أن فِرق البحث والإنقاذ التي عملت على مدى ثلاثة أيام عثرت على عدد من حطام الطائرة، وعلى حقيبة تحمل اسم قائد الطائرة الكابتن خوسيه نيلسون، إلا أن الطيارين ما زالا مفقودين، ولا توجد أية معلومات حتى الآن عن مكانهما.
وكانت طائرة تدريب فلبينية قد اختفت منذ الجمعة الماضية، وعلى متنها طيار فلبيني، وآخر سعودي تحت التدريب، في منطقة أوكسيدنتال ميندورو الفلبينية.
وأعلنت هيئة الطيران المدني الفلبينية حينها أن طائرة التدريب ذات محركين، وأقلعت عند الثامنة والنصف من صباح يوم الجمعة من مطار سان خوسيه في مدينة سان خوسيه في أوكسيدنتال ميندورو، واختفت منذ ذلك الوقت.
وذكرت أن الطائرة التي تشغلها شركة أورينت للطيران، شوهدت آخر مرة على بُعد 16 ميلاً بحريًّا جنوب مدينة سان خوسيه.
وتقوم ثلاث فِرق من القوات الجوية الفلبينية والبحرية الفلبينية وحرس السواحل الفلبيني بعمليات البحث والإنقاذ.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على حطام الطائرة الفلبينية المفقودة... والبحث جار عن الطيار السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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