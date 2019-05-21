التحالف: الدفاعات السعودية تدمر أهدافاً جوية في جدة والطائف

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الرياض: دمّرت الدفاعات السعودية اليوم، أهدافاً جوية معادية بمحافظتي جدة والطائف.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، قوله: "إنه في صباح اليوم الاثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافا جوية تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف".

وأوضح المالكي "أنه لم ينتج تسجيل أية إصابات أو أضرار نتيجة اعتراض الأهدف الجوية.

وندد المالكي بـ "استمرار المحاولات المتكررة للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين من خلال هجمات الطائرات بدون طيار، وكذلك الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد".

