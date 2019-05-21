400 عضو بالكونجرس يطالبون إدارة ترامب بوضع استراتيجية فى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع مئات من أعضاء الكونجرس الأمريكى خطابا إلى الرئيس دونالد ترامب، الاثنين يدعون فيه إلى استمرار دور الولايات المتحدة فى سوريا، قائلين إنهم "قلقون للغاية" من الجماعات المتطرفة فى البلاد.
وجاء فى الخطاب الذى وقعه نحو 400 من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ البالغ عددهم 535 عضوا "فى الوقت الذى يتعرض فيه بعض أقرب حلفائنا فى المنطقة لتهديدات، تلعب قيادة الولايات المتحدة ودعمها دورا حاسما كعهدها".
ويشعر كثيرون من أعضاء الكونجرس سواء الديمقراطيين أو الجمهوريين بقلق عميق إزاء السياسة الأمريكية فى سوريا منذ ديسمبر كانون الأول عندما فاجأ ترامب فريقه للأمن القومى وحلفاءه بقرار سحب جميع القوات الأمريكية، وقوامها 2000 جندي، من سوريا.
وتراجع ترامب فى فبراير عن قراره ووافق على الإبقاء على وجود أمريكى صغير لمواصلة الضغط على تنظيم الدولة الإسلامية خلال مرحلة يرى الجيش الأمريكى أنها ستكون مرحلة استقرار حاسمة فى سوريا.
ويحث الخطاب، من ضمن أشياء أخرى، ترامب على تكثيف الضغط على إيران وروسيا فيما يتعلق بأنشطتهما فى سوريا وكذلك على جماعة حزب الله اللبنانية.
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