شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة الاتحاد الأوروبى: حريصون على استقرار لبنان وندعم جهوده نحو الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت سفيرة الاتحاد الأوروبى لدى لبنان كريستينا لاسن، بالتزام الحكومة اللبنانية تقليص العجز المالى للبلاد وإدخال إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية شاملة، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبى لجهود الإصلاح التى يبذلها لبنان، وأهمية الحفاظ على استقرار وأمن البلاد وسط التحديات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء سفيرة الاتحاد الأوروبى مع رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى ظهر اليوم، حيث تم بحث آخر التطورات فى لبنان والمنطقة.

وأعربت السفيرة لاسن عن أملها فى أن يرسل مجلس الوزراء اللبناني، مشروع الموازنة إلى مجلس النواب فى أقرب وقت لمناقشته واعتماده سريعا.

Advertisements

وشددت على ضرورة تحقيق تقدم على صعيد جميع الالتزامات التى قدمها لبنان خلال مؤتمر باريس الدولى الذى عقد فى شهر أبريل من العام الماضى لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية، لافتة إلى أهمية اعتماد الشفافية ومجابهة الفساد، بما فى ذلك من خلال استكمال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأعربت سفيرة الاتحاد الأوروبى عن أملها فى إمكانية التوصل إلى نتائج إيجابية فى ما يتعلق بالحدود الجنوبية للبنان، مجددة التزام الاتحاد الأوروبى بمساعدة الجيش اللبناني، بما فى ذلك تشكيل فوج نموذجى فى الجنوب اللبنانى بناء على طلب الحكومة اللبنانية خلال مؤتمر روما الذى عقد العام الماضى لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية.