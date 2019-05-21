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مقتل 11 إرهابيا والعثور على 13 وكرا فى محافظة صلاح الدين العراقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق مقتل 11 إرهابيا والعثور على 13 وكرا و16 حزاما ناسفا وتدمير سيارتين مفخختين وثلاثة أنفاق، خلال عملية لقيادة عمليات صلاح الدين نفذتها قوة من الفرقة 14 والفرقة 20 ومديرية شرطة المحافظة وقيادة محور صلاح الدين، لفرض الأمن والاستقرار فيها.

وقالت خلية الإعلام الأمنى العراقية فى بيان صحفى، الاثنين، إن القوات عثرت على معملى تفخيخ و11 خزانا، منها 9 للماء و2 للوقود.

كما عثرت القوات العراقية على صفائح تدريع وأسلاك تفجير عدد واحد ورمانة يدوية ولوحات سيارة زراعية، عدد 2 ودراجة نارية، عدد 2 وطباخ غازى، شرائح ذاكرة (رام) عدد 2 بسعات مختلفة، وعدد 6 جليكان يحتوي مواد تفجير.

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