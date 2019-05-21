شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى وأمير الكويت يؤكدان عمق العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم،الاثنين، في الكويت، مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التطورات الإقليمية الراهنة وسبل التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.

وأكد الملك عبدالله والشيخ صباح - خلال المباحثات، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين، والحرص على استمرار التنسيق والتشاور بينهما حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية والإسلامية.

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وأعرب الملك عبدالله عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الكويت إلى الأردن في مختلف الظروف، مشيدا بمواقف الشيخ صباح الأحمد إزاء قضايا المنطقة، ومساعيه الدؤوبة لتعزيز مسيرة التضامن العربي، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في دول الخليج العربي في الحفاظ على أمنهم واستقرارهم.

من جانبه، أكد الشيخ صباح حرص الكويت على تعزيز التعاون مع الأردن في مختلف المجالات، مشيدا بمواقف الأردن بقيادة الملك عبدالله في دعم القضايا العربية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.