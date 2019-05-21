الهلال الأحمر التركي يقيم مأدبتي إفطار في أذربيجان والعراق

باكو- أربيل/ رسلان رحيموف- مازن ماجد أسعد/ الخليج 365

أقامت جمعية الهلال الأحمر التركي، الإثنين، مأدبتي إفطار في العراق وأذربيجان، ضمن فعاليات رمضانية تشرف عليها.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن الجمعية أقامت مأدبة إفطار في ناحية شوالان قرب العاصمة الأذرية باكو، شارك فيها نحو 250 شخصًا، بالتعاون مع الهلال الأحمر الأذري.

وشملت الفعالية أيضًا توزيع سلال غذائية على 100 أسرة محتاجة، في المنطقة ذاتها.

وفي حديث للأناضول، قال خليل أيدين، المسؤول في الهلال الأحمر التركي، إن الجمعية تنفذ أنشطة في 40 نقطة مختلفة بـ38 دولة، خلال شهر رمضان الجاري.

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وأعرب أيدين عن سعادته لوجوده في جمهورية أذربيجان الشقيقة.

والإثنين أيضًا، أقامت الجمعية، مأدبة إفطار في دار للأيتام، تضم 120 طفلًا، بمدينة أربيل العراقية (شمال)، بحضور القنصل التركي هاكان قره تشاي، ومحافظ أربيل نوزاد هادي.

وعلى هامش الفعالية، قال رئيس وفد الجمعية في المدينة، مراد بيلغيلي، للأناضول، إن المناسبة تتزامن اليوم العالمي لليتيم.

وأضاف بيلغيلي أن الهلال الأحمر التركي يواصل تقديم المساعدات للأيتام خلال شهر رمضان وبعده، سيما توزيع الألبسة.

وتابع أن إقامة المأدبة كانت تهدف إلى خلق جو جديد للأطفال.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.