شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مسجد الإمام فيصل بن تركي بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - خاص: يقع مسجد الإمام فيصل بن تركي بمدينة الدمام في حي الجلوية، تقاطع شارع تركي العطيشان مع شارع العلاء بن الحضرمي، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 10000 متر مربع، بدأ العمل في بناء المسجد عام 1405 هجرية لتقام أول صلاة فيه في العام 1407 هجرية، ويتسع المسجد لعدد يتراوح ما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف مُصلٍّ في أيام الجمع، فيما يصل العدد 10000 مُصلٍّ في الأعياد.

تقام في الجامع العديد من الفعاليات والبرامج من بينها سلسلة تفسير القرآن الكريم، يقيمها فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن أحمد الفارس، وكذلك سلسلة الدروس والتطبيقات النفسية والتربوية لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن أحمد السعدي.

ويضم المسجد مدرسة اقرأ لتحفيظ القرآن الكريم حيث تبلغ عدد حلقات التحفيظ في هذه المدرسة 22 حلقة، شارك فيها نحو 364 طالباً مسجلاً للعام 1440 هجرية.

وتقام بالمسجد الدورات الصيفية لحفظ ومراجعة القرآن الكريم، بجانب برنامج الاعتكاف السنوي خلال شهر رمضان المبارك، كما تنظم العديد من المسابقات للطلاب المشاركين في المدرسة والدورات الصيفية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مسجد الإمام فيصل بن تركي بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.